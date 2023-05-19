Перший поєдинок завершився з мінімальною перемогою підопічних Моурінью. Байєр на своєму полі зробив все можливе, щоб обіграти Рому. Статистика зустрічі повністю за господарями. Неймовірно, але жоден з 23 ударів Байєра не перетворився на гол. Італійська команда завдала лише одного удару по воротах Градецкі.

Рома вистояла проти Байєра та пробилась у фінал Ліги Європи – Моурінью наблизився до другого поспіль євротрофея

Рома виходить у фінал, де зіграє проти Севільї. Зустріч запланована на 31 травня. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Для Моурінью це буде другий єврофінал поспіль – торік він виграв Лігу конференцій.