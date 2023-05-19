Моуринью во второй раз подряд в еврофинале: видеообзор матча Байер – Рома
09:44 - Читати українською
Байер не сумел переиграть Рому во втором полуфинальном матче Лиги Европы.
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Первый поединок между двумя командами завершился с минимальной победой подопечных Моуринью. Байер на своем поле сделал все возможное, чтобы обыграть Рому. Статистика встречи полностью по хозяевам. Невероятно, но ни один из 23 ударов Байера не превратился в гол. Итальянская команда нанесла лишь один удар по воротам Градецки.
Рома выстояла против Байера и пробилась в финал Лиги Европы – Моуринью приблизился ко второму подряд евротрофею.
Рома выходит в финал, где сыграет против Севильи. Встреча намечена на 31 мая. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
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