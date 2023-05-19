Первый поединок между двумя командами завершился с минимальной победой подопечных Моуринью. Байер на своем поле сделал все возможное, чтобы обыграть Рому. Статистика встречи полностью по хозяевам. Невероятно, но ни один из 23 ударов Байера не превратился в гол. Итальянская команда нанесла лишь один удар по воротам Градецки.

Рома выстояла против Байера и пробилась в финал Лиги Европы – Моуринью приблизился ко второму подряд евротрофею.

Рома выходит в финал, где сыграет против Севильи. Встреча намечена на 31 мая. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.