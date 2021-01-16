Чемпіонат Німеччини 2020/21, 16-й тур

Борусія Д – Майнц – 1:1

Голи: Меньє, 73 – Озтуналі, 57

Нереалізований пенальті: Ройс, 76

Вердер – Аугсбург – 2:0

Голи: Гебре Селассі, 84, Агу, 87

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 2:2

Голи: Вегхорст, 22, Штеффен, 35 – Мукієле, 5, Орбан, 54

Кельн – Герта – 0:0

Хоффенхайм – Армінія – 0:0

Штутгарт – Борусія М – початок о 19:30

Борусія Д вчора втратила позицію у зоні ЛЧ, пропустивши вперед берлінський Уніон, однак навіть нічия у домашці з Майнцом повернула б "джмелів" на четверту сходинку. Благо, "05" не знав перемог у шести матчах Бундесліги поспіль. Здавалося, це буде легка прогулянка для Дортмунда – і вже на 2-й хвилині господарі забили гол (відзначився Холанд), однак його скасували після відеоповтору. Офсайд. Більше голів у першому таймі не забивали.

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По перерві ж рахунок несподівано відкрив Майнц – це Озтуналі на 54-й хвилині завдав фантастичного пострілу з дальньої дистанції в праву дев'ятку. Борусія відігралася на 73-й завдяки удару Меньє з відскоку, а на 76-й Ройс міг забити з пенальті – втім, реалізувати його Марко не зміг. Майнц на останніх хвилинах міг і перемогу вирвати, однак в одній атаці дортмундців врятувала стійка, а в іншій Ніахате запоров прекрасний ривок до воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию.

В паралельному поєдинку Вольфсбург приймав РБ Лейпциг. Гості вийшли вперед вже на 5-й хвилині внаслідок контратаки з прострілом Форсберга на дальню стійку та замикання від Мукієле, однак господарі відповіли дуплетом. На 22-й хвилині рахунок зрівняв Вегхорст, який замкнув навіс Герхардта з лівого флангу, а на 35-й перехоплення на чужій половині завершилось точним дальнім пострілом Штеффена – 2:1!

До перерви нових голів не забили, а за дев'ять хвилин після неї прокинувся РБ Лейпциг. Другий гол "биків" забив Орбан, який зіграв на добиванні після помилки Кастелса на воротах – 2:2. Цей гол виявився останнім у зустрічі. Підопічні Юліана Нагельсманна втратили шанс обійти Баварію, залишившись в одному очку позаду.

Кельн і Герта, рівно як і Хоффенхайм з Армінією, розійшлися без голів. Так само міг завершитись і поєдинок Вердера з Аугсбургом, однак наприкінці зустрічі бременці забили двічі – відзначились Агу і Селассі.

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