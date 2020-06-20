Баварія переграла Фрайбург, Байєр поступився Герті, Хоффенхайм розгромив Уніон Берлін: 33-й тур Бундесліги, субота

У рамках 33-го туру Бундесліги відбулись 4 матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 33-й тур

Баварія – Фрайбург – 3:1

Голи: Кімміх, 15, Лєвандовскі, 25, 37 – Хьолер, 33

Герта – Байєр – 2:0

Голи: Кунья, 22, Люкебакіо 54

Хоффенхайм – Уніон Берлін – 4:0

Голи: Бебу, 11, Крамаріч, 39, Даббур, 45+2, Баумгартнер, 68

Фортуна – Аугсбург – 1:1

Голи: Хеннінґс, 26 – Нідерлехнер, 10

Мюнхенська Баварія приймала Фрайбург. Господарі забезпечили комфортну перевагу в рахунку ще до кінця першого тайму. На 15-й Лєвандовскі скинув під удар Кімміху, який пробив у дальній кут. Трохи згодом, на 24-й Лєвандовскі на добиванні головою спрямував м'яч у сітку. Фрайбург огризнувся голом Хьолера, який своєчасно опинився на дальній штанзі. Під завісу тайму перевагу закріпив той же Лєвандовскі, підставивши ногу під удар Ернандеса.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась. На 85-й Комман мав чудову можливість забити, але м'яч влучив у поперечину. Фрайбург намагався створювати моменти, але з цього нічого не виходило. Фінальний свисток зафіксував перемогу Баварії – 3:1.

Герта зустрічалась із Байєром. Господарям вдалось відкрити рахунок на 22-й хвилині. Матеус Кунья блискавично пробив у ліву дев'ятку із меж штрафного майданчика. Гості намагались відігратись, але у першому таймі зробити цього не змогли.

Другий тайм розпочався із чудового індивідуального проходу Пйонтека, який біля воріт віддав Люкебакіо – 2:0. Байєр намагався створювати моменти, але захист суперника діяв на "відмінно". Фінальний свисток зафіксував перемогу Герти – 2:0.

Хоффенхайм приймав Уніон Берлін. Ще у першому таймі господарі зуміли забезпечити собі комфортну перевагу в рахунку. Перший м'яч забив Бебу на 11-й. На 39-й Крамаріч після рикошету з штрафного удару спрямував м'яч у ворота, а трохи згодом, під завісу тайму перевагу закріпив Даббур. У другому таймі Уніон Берлін "добив" Баумгартнер, який вийшов віч-на-віч із воротарем і пробив у дальній кут – 4:0.

Аугсбург на виїзді зустрічався із Фортуною. Гостям вдалось відкрити рахунок на 10-й хвилині. Нідерлехнер виконав чудовий індивідуальний прохід і пробив у правий кут. Господарі прагнули відігратись і на 25-й їм це вдалось. Хеннінґс з дальньої дистанції блискавично пробив низом – 1:1. Другий тайм виявився надзвичайно нудним і голів не приніс. Фінальний свисток зафіксував нічию.

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