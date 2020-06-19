toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ДИНАМО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОГДАН ЛЄДНЄВ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Девіс визнаний новачком року в Бундеслізі – Холанд та Тюрам мали вагомі аргументи на нагороду

21:40 - Читать на русском
Девіс визнаний новачком року в Бундеслізі – Холанд та Тюрам мали вагомі аргументи на нагороду
Альфонсо Девіс / Bild

Захисник Баварії Альфонсо Девіс отримав нагороду "Новачок року" в чемпіонаті Німеччини за підсумками сезону 2019/20.

Альфонсо Девіс визнаний найкращим новачком року за підсумками сезону 2019/20 в Бундеслізі, інформує офіційний твіттер ліги.

Девіс оновив швидкісний рекорд Бундесліги

Канадець залишив позаду Ерлінга Холанда, Маркуса Тюрама, Джонджо Кенні та Ісмаїла Якобса. Цікаво, що зірки Борусій мали переконливі аргументи на нагороду – Тюрам тричі визнавався найкращим молодим гравцем місяця в Бундеслізі, а Холанд – двічі. Сам же Девіс ставав найкращим юним футболістом чемпіонату лише у травні.

До слова, Альфонсо провів у складі мюнхенців 40 поєдинків, записавши до свого активу 3 голи та 9 асистів.

Талант Баварії з табору біженців розриває Бундеслігу, вражає акторською грою та має стосунки з форвардом ПСЖ

blog_ava
Піваріч визначився з клубом, на який готовий проміняти Динамо
08:28
5296
Теги
Ерлінг Ерлінг Холанд Джонджо Джонджо Кенні Маркус Маркус Тюрам Ісмаїл Ісмаїл Якобс Альфонсо Альфонсо Девіс Баварія Баварія Німеччина
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
29
хв
Севілья
23:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук