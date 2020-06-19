Девіс визнаний новачком року в Бундеслізі – Холанд та Тюрам мали вагомі аргументи на нагороду

Захисник Баварії Альфонсо Девіс отримав нагороду "Новачок року" в чемпіонаті Німеччини за підсумками сезону 2019/20.

Альфонсо Девіс визнаний найкращим новачком року за підсумками сезону 2019/20 в Бундеслізі, інформує офіційний твіттер ліги.

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Канадець залишив позаду Ерлінга Холанда, Маркуса Тюрама, Джонджо Кенні та Ісмаїла Якобса. Цікаво, що зірки Борусій мали переконливі аргументи на нагороду – Тюрам тричі визнавався найкращим молодим гравцем місяця в Бундеслізі, а Холанд – двічі. Сам же Девіс ставав найкращим юним футболістом чемпіонату лише у травні.

До слова, Альфонсо провів у складі мюнхенців 40 поєдинків, записавши до свого активу 3 голи та 9 асистів.

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