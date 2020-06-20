Бавария переиграла Фрайбург, Байер уступил Герте, Хоффенхайм разгромил Унион Берлин: 33-й тур Бундеслиги, суббота

В рамках 33-го тура Бундеслиги состоялись 4 матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 33-й тур

Бавария – Фрайбург – 3:1

Голы: Киммих, 15, Левандовски, 25, 37 – Хьолер, 33

Герта – Байер – 2:0

Голы: Кунья, 22, Люкебакио 54

Хоффенхайм – Унион Берлин – 4:0

Голы: Бебу, 11, Крамарич, 39, Даббур, 45+2, Баумгартнер, 68

Фортуна – Аугсбург – 1:1

Голы: Хеннингс, 26 – Нидерлехнер, 10

Мюнхенская Бавария принимала Фрайбург. Хозяева обеспечили комфортное преимущество в счете еще до конца первого тайма. На 15-й Левандовски сбросил под удар Киммиху, который пробил в дальний угол. Чуть позже, на 24-й Левандовски на добивании головой отправил мяч в сетку. Фрайбург огрызнулся голом Хьолера, который своевременно оказался на дальней штанге. Под занавес тайма преимущество закрепил тот же Левандовски, подставив ногу под удар Эрнандеса.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. На 85-й Комман имел прекрасную возможность забить, но мяч попал в перекладину. Фрайбург пытался создавать моменты, но из этого ничего не получалось. Финальный свисток зафиксировал победу Баварии – 3:1.

Герта встречалась с Байером. Хозяевам удалось открыть счет на 22-й минуте. Матеус Кунья молниеносно пробил в левую девятку из пределов штрафной. Гости пытались отыграться, но в первом тайме сделать этого не смогли.

Второй тайм начался с прекрасного индивидуального прохода Пйонтека, который у ворот отдал Люкебакио – 2:0. Байер пытался создавать моменты, но защита соперника действовала на "отлично". Финальный свисток зафиксировал победу Герты – 2:0.

Хоффенхайм принимал Унион Берлин. Еще в первом тайме хозяева сумели обеспечить себе комфортное преимущество в счете. Первый мяч забил Бебу на 11-й. На 39-й Крамарич после рикошета со штрафного удара направил мяч в ворота, а чуть позже, под занавес тайма преимущество закрепил Даббур. Во втором тайме Унион Берлин "добил" Баумгартнер, который вышел один на один с вратарем и пробил в дальний угол – 4:0.

Аугсбург на выезде встречался с Фортуной. Гостям удалось открыть счет на 10-й минуте. Нидерлехнер исполнил великолепный индивидуальный проход и пробил в правый угол. Хозяева стремились отыграться и на 25-й им это удалось. Хеннингс с дальней дистанции молниеносно пробил низом – 1:1. Второй тайм оказался чрезвычайно скучным и голов не принес. Финальный свисток зафиксировал ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ