Баварія запропонувала Зідану посаду головного тренера, – El Chiringuito

Екс-тренер Реала Зінедін Зідан може працевлаштуватись у Німеччині.

Баварія зробила пропозицію французькому фахівцю стати головним тренером мюнхенців у наступному сезоні, інформує El Chiringuito.

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У клубі незадоволені роботою нинішнього наставника Баварії Ніко Ковача і готові звільнити його. Після 11 турів Баварія посідає 5 місце і відстає від Борусії Д, яка лідирує, на 7 очок.

У послугах 46-річного фахівця також зацікавлені ПСЖ і Манчестер Юнайтед.

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