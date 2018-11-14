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Баварія запропонувала Зідану посаду головного тренера, – El Chiringuito

00:38 371 Читать на русском
Баварія запропонувала Зідану посаду головного тренера, – El Chiringuito
Зінедін Зідан / соцмережі AFP

Екс-тренер Реала Зінедін Зідан може працевлаштуватись у Німеччині.

Баварія зробила пропозицію французькому фахівцю стати головним тренером мюнхенців у наступному сезоні, інформує El Chiringuito.

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У клубі незадоволені роботою нинішнього наставника Баварії Ніко Ковача і готові звільнити його. Після 11 турів Баварія посідає 5 місце і відстає від Борусії Д, яка лідирує, на 7 очок.

У послугах 46-річного фахівця також зацікавлені ПСЖ і Манчестер Юнайтед.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Зінедін Зідан Зінедін Зідан Ніко Ковач Ніко Ковач
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