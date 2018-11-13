Соларі офіційно призначений головним тренером Реала

Виконувач обов'язків наставника Реала Сантьяго Соларі став повноцінним головним тренером "бланкос".

Реал на офіційному сайті оголосив про призначення головним тренером команди нинішнього виконувача обов'язків наставника Сантьяго Соларі. Повідомляється, що "Королівський клуб" підписав угоду з аргентинським фахівцем до 30 червня 2021 року.

Соларі найкраще стартував серед усіх тренерів Реала в історії

Нагадаємо, Реал звільнив Хулена Лопетегі після поразки від Барселони (1:5). Виконувачем обов’язків головного тренера призначили Сантьянго Соларі. Раніше повідомлялось, що Соларі підпише контракт із Реалом до 2020 року.

Під керівництвом аргентинця Реал здобув 4 перемоги у 4 матчах та посідає 6 місце у Прімері, відстаючи на 4 очки від Барселони, яка йде першою.

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