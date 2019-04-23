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Баварія запропонувала 70 млн євро за К'єзу, – CdS

19:21 464 Читать на русском
Баварія запропонувала 70 млн євро за К'єзу, – CdS
Федеріко К'єза / AP

Мюнхенська Баварія зробила пропозицію італійській Фіорентині щодо атакувального хавбека Федеріко К'єзи.

"Фіалки" отримали серйозну пропозицію від Баварії щодо продажу своєї зірки, повідомляє Corriere dello Sport.

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За інформацією видання, мюнхенці готові віддати 70 млн євро за К'єзу. 21-річний атакувальний півзахисник проводить уже третій для себе сезон на професійному рівні та перебуває на радарі багатьох клубів. Зокрема, донедавна його пов'язували з туринським Ювентусом, який готується підсилитись влітку.

У сезоні 2018/19 Федеріко К'єза провів 32 матчі в Серії А, в яких забив 6 м'ячів і зробив 7 асистів.

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