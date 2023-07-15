"Мане не виправдав очікувань в минулому сезоні. Конкуренція для нього надзвичайно висока. У нас є сузір'я, яке дуже ускладнює ситуацію Садьйо. Гравець це теж знає. Я знаю його думку, він знає мою думку і клубу.

Інтер підпише зіркового конкурента для Трубіна – міланці узгодили контракт з футболістом Баварії

Він має контракт і хоче залишитися. І ми поважаємо це. Але це лише початок передсезонної підготовки, і у футболі може статися багато речей", – прокоментував Томас Тухель ситуацію навколо сенегальця на прес-конференції.

Мане в минулій кампанії відіграв за Баварію в 38 матчах. В активі форварда 12 голів та шість результативних передач. Попри те, що Мане провів лише один сезон у складі мюнхенців, керівництво клубу вирішило, що для нього немає місця в команді і готове відпустити Садьйо вже цього літа. Чинна угода форварда з клубом діє до 2025 року.

Ван Боммель пише історію з Антверпеном: оговтався після провалу, оформив золотий дубль та чекає на дебют в ЛЧ