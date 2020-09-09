Рівно 45 років тому київське Динамо обіграло грізну Баварію у поєдинку за Суперкубок Європи-1975, а Олег Блохін забив свій найвідоміший гол.

9 вересня 1975 року Динамо мінімально обіграло Баварію в першому поєдинку за Суперкубок Європи, а єдиний гол у складі киян забив Олег Блохін.

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Офіційний сайт Динамо так описує той знаменитий удар форварда: "Вирішив результат поєдинку єдиний м'яч, забитий Олегом Блохіним – але який! Цей удар називали і "диво-голом", і "голом століття". А в кінці сезону він допоміг Блохіну випередити Беккенбауера в голосуванні за володаря "Золотого м'яча" від France Football.

Прийнявши м'яч на своїй половині поля на 67-й хвилині, динамівський форвард здійснив самостійний рейд до воріт Баварії, обігравши на своєму шляху чотирьох захисників і воротаря суперників. З точним ударом у дальній кут Маєр впоратися не зміг".

Нагадаємо, що Суперкубок Європи 1975 року складався із двох поєдинків. В обох перемогло Динамо – в матчі-відповіді кияни перемогли 2:0 завдяки дублю Олега Блохіна.

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