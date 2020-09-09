Полузащитник Иван Перишич не убедил руководство Баварии в целесообразности своего приобретения. Вице-чемпион мира провел сезон в составе мюнхенцев на правах аренды из миланского Интера.

"Ротен" не воспользовались возможностью выкупа вингера, сообщает официальный сайт клуба.

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Перишич стал очередным арендованным исполнителем, от которого отказалась Бавария. Ранее мюнхенцами не были выкуплены защитник Одриосола и хавбек Коутиньо. Перишич, однако, имел все шансы остаться в Бундеслиге, поскольку сумел стать игроком основной обоймы команды Флика. Однако, Бавария и Интер не договорились относительно суммы отступных. По неофициальным данным, "ротен" предложили за флангового полузащитника 12 млн евро, но миланцы хотели получить минимум 15 млн.

В сезоне 2019/20 Иван Перишич провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей, отдал 10 результативных передач и помог Баварии оформить требл.

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