Пізній гол Фредріка Єнсена приніс Аугсбург чергову п'ятничну перемогу в Бундеслізі (1:0). Звіт про матч проти Хоффенхайма читайте на "Футбол 24".

Аугсбург у рідних стінах приймав Хоффенхайм. Команди йшли поруч у турнірній таблиці, однак фаворитами можна було назвати господарів. По-перше, вони виграли останні п'ять домашніх матчів Бундесліги у п'ятницю. По-друге – суперник не знав перемог у чемпіонаті протягом десяти турів поспіль.

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Як гадалося, так і сталося. Аугсбург виглядав і гостріше, і активніше. Деміровіч навіть забив на старті другого тайму, але взяття воріт не зарахували через офсайд. При цьому показник очікуваних голів на 87 хвилину зустрічі становив всього 0,68 xG.

Дотиснути Хоффенхайм вдалося аж на 88-й завдяки подачі кутового, яку з метру у ворота підрізав Єнсен – 1:0! Саме з цим рахунком поєдинок і добіг кінця. Таким чином, Аугсбург набрав 24 очки, але залишився на тринадцятій позиції.

Зінсхаймці тримаються чотирнадцятими, маючи на п'ять залікових балів менше. Їхня безвиграшна серія у Бундеслізі досягла 11 матчів, а від зони перехідних матчів команду відділяють всього два пункти.

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