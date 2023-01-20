Під час зимової паузи "ротен" втратили Мануеля Нойєра, який отримав перелом під час катання на лижах. Пошкодження виявилось настільки серйозним, що команда вирішила підписати йому на заміну Яна Зоммера із Борусії Менхенгладбах. Швейцарець одразу ж вийшов у старті проти РБ, але мав обмаль роботи у першому таймі.

Баварія офіційно оголосила про підписання Зоммера

Підопічні Юліана Нагельсманна трішки активніше провели першу 45-хвилинку. Дебютний момент створив Гнабрі. Серж підхопив м'яч у штрафному й пробив – удар на себе взяла стійка. Рахунок вдалось відкрити на 30 хвилині. Це Горецка головою замкнув простріл на дальній стійці. Проте взяття скасували через офсайд у Де Лігта.

Та вже за кілька хвилин Серж Гнабрі вирізав розкішну поперечну передачу у штрафний, яку в один дотик замкнув Ерік-Максім Шупо-Мотінг, пробивши у протихід голкіперу. 1:0! Лейпциг відповів кількома неточними пострілами.

Розпочався другий тайм з гола команди Марко Розе. Чудова швидка атака завершилась ударом головою від Собослая. М'яч летів повз ворота, але його напрям скоригував Хальстенберґ. Інтрига відроджена. Після цього взяття саме Лейпциг виглядав цікавіше в атаці, але забити більше не зумів. Як і мюнхенці.

Баварія набрала 35 залікових балів та зберегла лідерство у Бундеслізі. РБ Лейпциг з 29 пунктами залишився третім, але до кінця туру ще може опуститись у турнірній таблиці.

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