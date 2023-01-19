Голкіпер менхенгладбаської Борусії Ян Зоммер став гравцем Баварії, повідомляє офіційний сайт "Ротен".

Баварія завершує трансфер заміни Нойєра – сторони узгодили суму переходу

34-річний швейцарець підписав з мюнхенцями контракт до 30 червня 2025 року і обійшовся їм у 8 млн євро. Ще 1,5 млн "жеребці" можуть отримати у вигляді бонусів, які залежатимуть від успіхів Баварії у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, основний кіпер баварців Мануель Нойєр травмувався під час катання на лижах і вибув до кінця сезону. Зоммер у нинішньому розіграші Бундесліги провів за Борусію М 11 матчів, в яких пропустив 14 м'ячів, ще у 4 поєдинках втримав ворота у недоторканності. Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.

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