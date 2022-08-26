Легендарний голкіпер мюнхенців не зміг приховати посмішку, коли стало зрозуміло, що Барселона опинилася з ними в одній групі. Кана запідозрили у зневазі до каталонців, які регулярно зазнавали принижень від Баварії у попередні сезони. Перцю в стосунки клубів додала нещодавня сага з трансфером Роберта Лєвандовскі.

"Така інтерпретація абсолютно недоречна. Роберт Левандовскі пішов від нас до Барселони лише кілька тижнів тому, тепер жереб знову звів нас разом у групі Ліги чемпіонів. Я засміявся від таких дивин футболу. Я з великою повагою ставлюся до Роберта та Барселони, ці матчі стануть святом для вболівальників обох команд та любителів футболу загалом", – цитує Кана Marca.

Нагадаємо, в групу С потрапили ще Інтер та Вікторія Пльзень. Минулоріч Барса та Баварія також грали в одному квартеті – мюнхенці двічі розбили суперника з рахунком 3:0.

Результати жеребкування Ліги чемпіонів: Лєвандовскі повертається в Мюнхен, група смерті для Барси, дежавю Шахтаря