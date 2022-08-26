Легенда Баварії пояснив свою посмішку на жеребкуванні ЛЧ – його запідозрили у зневазі до Барселони
Голова правління Баварії Олівер Кан був змушений відбиватися від критики після жеребкування групового етапу ЛЧ.
Легендарний голкіпер мюнхенців не зміг приховати посмішку, коли стало зрозуміло, що Барселона опинилася з ними в одній групі. Кана запідозрили у зневазі до каталонців, які регулярно зазнавали принижень від Баварії у попередні сезони. Перцю в стосунки клубів додала нещодавня сага з трансфером Роберта Лєвандовскі.
"Така інтерпретація абсолютно недоречна. Роберт Левандовскі пішов від нас до Барселони лише кілька тижнів тому, тепер жереб знову звів нас разом у групі Ліги чемпіонів. Я засміявся від таких дивин футболу. Я з великою повагою ставлюся до Роберта та Барселони, ці матчі стануть святом для вболівальників обох команд та любителів футболу загалом", – цитує Кана Marca.
Нагадаємо, в групу С потрапили ще Інтер та Вікторія Пльзень. Минулоріч Барса та Баварія також грали в одному квартеті – мюнхенці двічі розбили суперника з рахунком 3:0.
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