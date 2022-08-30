Наблюдательный совет единогласно поддержал продление контракта с боснийцем до лета 2026 года, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

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Салихамиджич отдал Баварии 9 лет игровой карьеры (1998-2007), а в августе 2017-го получил должность спортивного директора. Начинающий функционер отметился жесткими решениями и постоянным вмешательством в работу тренеров. В частности, именно Салихамиджич стал одной из главных причин ухода Ханси Флика спустя всего год после победы в ЛЧ. Были некоторые недоразумения и с Юлианом Нагельсманном, однако руководство Баварии полностью доверяет боснийцу. С 2020 года он сам входит в совет директоров и принимает ключевые решения.

Добавим, что этим летом Салихамиджич привез в Мюнхен группу звезд – Мане, Де Лигта и Гравенберха.

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