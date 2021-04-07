У поточному розіграші чвертьфіналу ЛЧ випало аж два римейки попередніх фіналів ЛЧ. Зустріч між Реалом і Ліверпулем – це історія давня, а от після останнього поєдинку між ПСЖ і Баварією не пройшло і року. У серпні, в Лісабоні, ці колективи розіграли один з найбільш рівних фіналів турніру за останні сезонів десять. Можливо, для рядових фанатів цей матч і не був аж надто цікавим, але тактичні експерти отримали справжнє задоволення від ходів обох колективів та тренерів.

Баварія – ПСЖ: прогноз і де дивитися мегабитву Ліги чемпіонів

Щоправда, з того часу багато змінилося. ПСЖ покинув капітан Тьягу Сілва та тренер Томас Тухель, замість якого прийшов Маурісіо Почеттіно. Ці зміни серйозно позначились на результатах ПСЖ. Рік тому парижани домінували у Франції, а нині вони не можуть повернути лідерство у Лізі 1 – за останні два місяці команда програла аутсайдерам Нанту й Лор'яну, а також зазнала "сухих" поразок від конкурентів в боротьбі за золото (Монако та Лілль). Особливо прикро було поступитись Ліллю в неділю, адже в разі перемоги ПСЖ піднявся б на першу сходинку – тепер же всього одна осічка ризикує опустити чемпіона на четверте місце.

ПСЖ явно став слабшим. За 27 матчів попереднього сезону Париж набив 76,42 очікуваних голів (75 забили), за 31 матч нинішнього – лишень 67,27 очікуваних (67 забили). За очікуваними очками було 65 xPTS, а зараз тільки 62 (хоча матчів більше). Вдома ПСЖ став особливо вразливим: за 128 домашніх поєдинків в Лізі 1 у сезонах 13/14 – 19/20 команда зазнала чотири поразки, а у цьому сезоні за 16 матчів вдома їх було вже п'ять. В Лізі чемпіонів ситуація покраще – Париж виграв групу й розгромив Барсу на Камп Ноу, але на Парк де Пренс зіграв жахливо. Якби каталонцям трішки більше щастило, сталося б повторення ремонтади.

Почеттіно: ПСЖ не планує мститись Баварії за фінал Ліги чемпіонів

Попри просадку в результатах, ПСЖ залишається грізним колективом. Йому не вистачає стабільності, але вистачає класу для перемог над дуже сильними суперниками – парижани перед поразкою Ліллю забили чотири голи Ліону й розгромили все той же Лілль у 1/8 фіналу Кубка, а про терор на Камп Ноу годі й говорити. Віце-чемпіони Європи в поточному сезоні також впевнено обіграли Марсель, трощили міцний Монпельє, легко розмотали МЮ на виїзді й перемогли РБ Лейпциг. Щоправда, тільки Марсель вдалося бити двічі, але сила команди зрозуміла.

За кількістю передач у фінальну третину, у порівнянні з попереднім сезоном, показники ПСЖ підросли (1428 vs 1267), а за числом пасів на просування, передач під удар та дотиків у штрафному команда не просіла – як і за відсотком успішних пресинг-дій (близько 30%).

При цьому парижани зберегли тактичну гнучкість та хороший гейм-менеджмент – це сильні сторони Маурісіо Почеттіно. В тому ж матчі проти Барселони на Камп Ноу він швидко зреагував на розриви каталонців між лініями, випустивши Ерреру для ривків у останній третині – ПСЖ і так домінував у розіграші, а тепер ще й отримав більше варіантів для розвитку атаки. Словом, Баварії сьогодні буде непросто.

Тим паче, що нинішня мюнхенська команда дещо втратила у своєму рівні. Баварія лідирує у чемпіонаті із 7-очковим відривом за сім турів до кінця сезону, однак останні три очки переваги "червоні" заробили у дуже важкому матчі з РБ Лейпцигом – там команда не тільки не награла на перемогу, а і повинна була програти. При цьому "рекордмайстери" час від часу допускають гучні фіаско – 1:4 від Хоффенхайма, 3:3 з Армінією, 1:1 з Вердером, поразки Борусії М (2:3) та Айнтрахту (1:2). Навіть від слабкого Дортмунда підопічні Хансі Фліка пропустили два голи за перші дев'ять хвилин. В цей же ряд входить сенсаційний виліт з Кубка від Хольштайн Кіля. Всі ці невдачі не є регулярними, а причини не виглядали системними, однак у попередньому сезоні Баварія стільки осічок собі не дозволяла.

Втім, не варто переоцінювати проблеми "червоних". Останні сім поєдинків мюнхенці виграли, причому Штутгарту забили чотири м'ячі за тайм, граючи у меншості. Лаціо у Римі теж отримав чотири, та і Дортмунд, пропустив стільки ж. Звісно, тоді у "рекордмайстерів" був Лєвандовскі, який оформив два хет-трики за місяць, але слід пам'ятати також про фантастичну форму Мюллера, Кімміха, Горетцки, Комана, Гнабрі та інших. В команді є достатньо суперзірок, здатних вирішити долю матчу одним вдалим рухом чи пасом.

Статистично Баварія також залишається крутою. Підопічні Ганса-Дітера Фліка за всіма важливими показниками або просідають некритично, або йдуть у минулорічному темпі: наприклад, за 34 матчі попереднього сезону мюнхенці провели 510 передач у штрафний та 1317 дотиків у ньому, а за 26 матчів нинішнього чемпіонату – 380 передач та 1046 дотиків. За інтенсивністю пресингу "рекордмайстери" демонструють височенні 7,98 PPDA проти 7,69 PPDA рік тому, хоча загальноєвропейський тренд полягає у значному обвалі цього показника. За успішністю тиску Баварія значно сильніша за ПСЖ (34% проти 30%) – стільки ж у минулому сезоні. Щоправда, останнім часом оборона німців не вражає – у п'яти з семи попередніх матчів вони пропускали голи.

Баварія – ПСЖ: Мбаппе у травмі Лєвандовскі знайшов позитив для парижан

У чемпіона Європи намалювалася страшна кадрова втрата. Лєвандовскі не зможе допомогти у обох поєдинках проти ПСЖ, а без нього Гансу-Дітеру Фліку на вістрі атаки доводиться або виставляти Шупо-Мотінга, або використовувати когось із атакувальних хавів у ролі фальшивої дев'ятки. Без свого бомбардира атака Баварії просідає страшно – так, у суботньому матчі проти РБ Лейпцига мюнхенці створили моментів о 0,60 xG, причому по перерві вони провели всього два удари. Великою мірою, зміст сьогоднішньої гри буде залежати від того, як Флік адаптується під відсутність свого найкращого футболіста.

Кадрова ситуація

Травмовані: Коста, Толіссо, Лєвандовскі - Бернат, Курзава, Ікарді

Covid-19: Гнабрі – Верратті, Флоренці

Дискваліфіковані: Паредес (ПСЖ)

Орієнтовні склади на матч Баварія – ПСЖ

Баварія: Нойєр – Павар, Зюле, Алаба, Девіс – Кімміх, Горетцка – Сане, Мюллер, Коман – Шупо-Мотінг

ПСЖ: Навас – Керер, Маркіньос, Кімпембе, Курзава – Гуйє, Еррера – Ді Марія, Неймар, Мбаппе – Кін

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Нас очікує дуже цікава тактична дуель, прямо як у фіналі ЛЧ-2020. Великою мірою, зміст гри буде визначатись тим, як обидва тренери підлаштуються до втрат своїх лідерів – і ще не факт, що втрата Лєвандовскі гірша за втрату Верратті у ПСЖ. Роберт у складі мюнхенців тягнув на собі завершальну частину атак, а от Марко в Парижі зв'язує усю гру команди. В будь-якому випадку, обом тренерам необхідно підготувати нетиповий для себе план на гру.

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Важко робити конкретні прогнози на матчі між такими важковаговиками. Тут як у боксі – все може вирішити один удар. Баварія виглядає стабільнішою, організованішою й грає у дуже інтенсивному темпі, однак ПСЖ в одному конкретному матчі виявив здатність трощити надпотужних суперників. Перемога над МЮ, погром Барси й звитяга над РБ Лейпциг виглядають краще, ніж винос Лаціо й розгром невиразного Атлетіко. З іншого боку, зазнати гучного фіаско здатні обидва колективи.

Вочевидь, сьогодні ПСЖ і Баварія більш-менш перекриють плюси один одного. Все повинні вирішити дрібні моменти – для створення результату достатньо провисання однієї з позицій. Величезне значення тут прийматиме якість індивідуальних рішень футболістів та вияв технічної майстерності. Суперзірок вистачає у складі обох команд.

Однозначно прогнозувати можна тільки наявність голів, адже Баварія і ПСЖ демонструють найвищу середню результативність у Лізі чемпіонів, (2,8 і 2,5 голів на 90 хвилин відповідно, починаючи із сезону 2016/17). Обидва колективи вже й забули, коли покидали поле без забитих м'ячів у ЛЧ, тож сьогодні варто очікувати результативного поєдинку. Про перемогу ж у нинішніх умовах говорити зарано – команди повинні призвичаїтись до відсутності своїх лідерів, при цьому приглядаючись до незвичної організації гри суперника. Саме тому найбільш вірогідним підсумком зустрічі здається результативна нічия.

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