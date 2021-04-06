"Ми граємо з чемпіонами Європи та світу. Ми поважаємо їх, але віримо в свої здібності і їдемо в Мюнхен за перемогою. Баварія – це прекрасно організована команда з високою лінією оборони і атакуючими гравцями, які здатні виграти матч завдяки індивідуальним якостям. Нам потрібно знайти правильний баланс, не перестаратися і діяти обережно, щоб не втрачати м'яч в небезпечних зонах.

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Люди часто говорить про Неймара і Мбаппе, але в стартовий склад входять 11 гравців, яким я довіряю виконати необхідну для перемоги роботу.

В останньому сезоні ПСЖ грав з Баварією у фіналі. Цього разу нам належить зіграти два матчі. Ми не збираємося мститися, але перемогти таку сильну команду, як Баварія, – це завжди виклик", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у фіналі ЛЧ сезону 2019/20 ПСЖ поступився мюнхенцям (0:1).

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