Мюнхенська Баварія приймає ПСЖ у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Який прогноз букмекерів і де дивитись гру, підкаже "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Баварія – ПСЖ на "Футбол 24", стартує 7 квітня о 22:00. Парижани збираються взяти реванш за програний фінал у 2020-му, натомість підопічні Хансі Фліка мріють стати лише другою командою в історії, якій вдалося захистити звання переможця ЛЧ.

Обидва наставники не можуть розрахувати на провідних гравців. Мюнхен втратив головну зірку та бомбардира команди. Роберт Лєвандовскі отримав травму в розташуванні збірної Польщі і змушений пропустити обидва чвертьфінальні матчі. Парижани страждають через коронавірус. Інфіковані два гравці збірної Італії – Марко Верратті та Алессандро Флоренці.

Де дивитись Баварія – ПСЖ онлайн

Зустріч у прямому ефірі на території України традиційно покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Баварія – ПСЖ онлайн можна на телеканалі "Футбол 2" починаючи з 21:55. Там же о 20:45 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка підіб'є підсумки другого ігрового дня о 23:55. Крім цього, пряма трансляція матчу 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться на платформах MEGOGO та oll.tv (за наявності відповідної підписки).

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Прогноз букмекерів на Баварія – ПСЖ

Експерти William Hill вважають чинних переможців турніру явними фаворитами звітного протистояння. Коефіцієнт на домашній успіх Баварії становить 1.95, тоді як на парижан ставлять 3.60. Потенційна нічия оцінюється балом 3.80. Bwin оперує схожими цифрами. Мюнхенці мають майже подвійну перевагу над командою Маурісіо Почеттіно – 1.91 та 3.80 відповідно. Цінник нічиєї – ті ж 3.80.

Історія протистояння Баварії та ПСЖ налічує 9 поєдинків – усі в Лізі чемпіонів. Цікаво, що жодного разу в протистоянні між цими суперниками не була зафіксована нічия. За перемогами перевага поки у парижан – 5 проти 4. Однак мюнхенці мають у своєму активі звитягу у вирішальному матчі турніру – минулорічному фіналі в Лісабоні, тоді як французи перемагали виключно на груповому етапі.

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