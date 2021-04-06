Наставник Баварії Ганс-Дітер Флік не може налагодити відносини зі спортивним директором клубу Хасаном Саліхаміджічем.

Ганс-Дітер Флік не підтримав рішення клубу припинити співпрацю із захисником Жеромом Боатенгом, повідомляє Bild.

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Цей факт додав напруги у відносини тренера із спортдиром Баварії Хасаном Саліхаміджічем. Між Фліком та функціонером триває конфлікт вже кілька місяців. Наставник також обурився, що інформація про відхід Жерома просочилась у ЗМІ напередодні чвертьфіналу ЛЧ проти ПСЖ.

Чинний контракт Боатенга з Баварією завершується влітку. Гравець захищає кольори мюнхенського клубу з 2011 року.

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