"Лєвандовскі – чудовий футболіст, а його відсутність – хороша новина для нас. Я не радію травмам інших, але ми не відмовимося від такого", – цитує Мбаппе L’Equipe.

Лєвандовскі пропустить обидва матчі з ПСЖ у Лізі чемпіонів – Баварія повідомила терміни відновлення

До слова, перше протистояння 1/4 фіналу між Баварією та ПСЖ відбудеться вже у середу, 7 квітня, початок о 22:00. Матч-відповідь запланований на 13 квітня.

Роберт Лєвандовскі через травму, отриману у поєдинку за збірну Польщі, пропустить обидві зустрічі з ПСЖ, а загалом на відновлення поляку знадобиться близько 4 тижнів.

Баварія втримала важку перемогу над РБ Лейпциг у ключовому матчі за чемпіонство