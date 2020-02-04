Баварія провела тренування в калюжі – гравці розважались, як могли

Водні види спорту добре впливають на координацію та роботу усіх м'язів, але, схоже, футболісти Баварії трохи неправильно зрозуміли суть таких вправ.

Злива не завадила тренуванню Баварії. Футболісти старанно виконували настанови тренерського штабу, але також залишили трохи часу для розваг.

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На газоні утворились калюжі, які футболісти використали для перегонів на сідницях. Учасники "змагань" розганялись і сидячи проносились по калюжі якомога далі. Судячи з відео, перемогла дружба.

Після 20-тит турів Бундесліги Баварія лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи РБ Лейпциг на одне очко.

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