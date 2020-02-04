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Бавария провела тренировку в луже – игроки развлекались, как могли

21:04 29 Читати українською
Бавария провела тренировку в луже – игроки развлекались, как могли
Тренировка Баварии / Фото ФК Бавария

Водные виды спорта хорошо влияют на координацию и работу всех мышц, но, похоже, футболисты Баварии немного неправильно поняли суть таких упражнений.

Ливень не помешал тренировке Баварии. Футболисты старательно выполняли установки тренерского штаба, но также оставили немного времени для развлечений.

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На газоне образовались лужи, которые футболисты использовали для гонок на ягодицах. Участники "соревнований" разгонялись и сидя проносились по луже. Судя по видео, победила дружба.

После 20-тит туров Бундеслиги Бавария лидирует в турнирной таблице, опережая РБ Лейпциг на одно очко.

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