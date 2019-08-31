Бавария поиздевалась над Майнцом, Шальке одержал первую победу в сезоне: 3-й тур Бундеслиги, матчи субботы

Третий тур Бундеслиги порадовал голами.

В 3-м туре Бундеслиги не обошлось без разгромов. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/2020, 3-й тур

Бавария – Майнц – 6:1

Голы: Павар, 36, Алаба, 45, Перишич, 54, Коман, 64, Левандовски, 78, Дэвис, 81 – Боетьюс Ж.-П., 6

Шальке – Герта – 3:0

Голы: Штарк, 38 (АГ), Рекик, 48 (АГ), Кенни, 85

Фрайбург – Кельн – 1:2

Голы: Чихос, 40 (АГ) – Мере, 52, Скира, 90 +1

Вольфсбург – Падерборн – 1:1

Голы: Брекало, 56 – Оливейра-Соуза, 12

Байер – Хоффенхайм – 0:0

Унион Берлин – Боруссия Дортмунд – начало матча в 19:30

Пропустив первой уже на первых минутах, Бавария сумела отыграться у Майнца благодаря точным ударам Павара и Алабы в конце первого тайма. Во втором тайме Перишич увеличил преимущество, а потом Кингсли Коман, Левандовски и Дэвис окончательно добили гостей – 6:1. После этой победы мюнхенцы имеют в своем активе 7 пунктов и ожидают потери очков своих конкурентов в первой пятерке, которые перед отчетным туром шли без потерь.

Герта на выезде фактически подарила 3 ​​очка Шальке, забив в собственные ворота сразу два мяча. В конце встречи Кенни установил разгромный счет – 3:0. Никлас Штарк и Карим Рекик стали антигероями поединка, оставив Герту с 1 пунктом после 3-х туров.

Во Фрайбурге произошла небольшая драма, где гостевой Кельн в течении нескольких минут успел забить гол, который сразу отменили, а потом срезать мяч в собственные ворота в следующей атаке. Все же гости смогли отыграться благодаря голу Модеста на 52-й минуте, а позже и одолеть Фрайбург благодаря голу Скира на компенсированных минутах. В итоге – 1:2 в пользу Кельна.

Будущий соперник Александрии в Лиге Европы Вольфсбург дома довольствовался ничьей против скромного Падерборна – 1:1. Гости забили первыми уже в начале матча – отличился Оливейра-Соуза, Брекало на 56-й сравнял счет.

Одни из главных претендентов на места в верхушке турнирной таблицы Бундеслиги Байер и Хоффенхайм не смогли порадовать болельщиков забитыми голами – 0:0.