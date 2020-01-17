Двоє лідерів Баварії покинули лазарет та повернулися до тренувань

Наставник Баварії Ханс-Дітер Флік більше не має проблем в атакувальній ланці.

Основний бомбардир німецького гранда Роберт Лєвандовскі повернувся до тренувань після операції на паху, повідомляє офіційний сайт Баварії.

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Також до загальної групи долучився Серж Гнабрі, у якого були проблеми з ахілловим сухожиллям. Обидва нападники можуть повернутись на поле вже 19 січня в рамках поєдинку 18-го туру Бундесліги проти Герти, початок о 16:30.

Після 17-ти турів чемпіонату Німеччини Баварія перебуває на третій сходинці, поступаючись РБ Лейпциг 4-ма очками.

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