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Два лидера Баварии покинули лазарет и вернулись к тренировкам

17 января 15:56 83 Читати українською
Два лидера Баварии покинули лазарет и вернулись к тренировкам
Роберт Левандовски и Серж Гнабри / Фото ФК Бавария

Наставник Баварии Ханс-Дитер Флик больше не имеет проблем в атакующем звене.

 

Основной бомбардир немецкого гранда Роберт Левандовски вернулся к тренировкам после операции на паху, сообщает официальный сайт Баварии.

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Также к общей группе присоединился Серж Гнабри, у которого были проблемы с ахилловым сухожилием. Оба нападающие могут вернуться на поле уже 19 января в рамках поединка 18-го тура Бундеслиги против Герты, начало в 16:30.

После 17-ти туров чемпионата Германии Бавария находится на третьей строчке, уступая РБ Лейпциг 4-мя очками.

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Германия Герта - Бавария Роберт Левандовски Роберт Левандовски Серж Гнабри Серж Гнабри Бавария Бавария
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