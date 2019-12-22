Баварія офіційно призначила Фліка головним тренером до завершення сезону

Ханс-Дітер Флік чудово себе зарекомендував на посаді виконувача обов'язків головного тренера німецького гранда.

Баварія не шукатиме нового наставника до завершення нинішнього сезону. Керівництво клубу вирішило залишити Ханса-Дітера Фліка на цій посаді, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Боси мюнхенців не виключають можливості, що 54-річний німець продовжить роботу з командою і в наступному сезоні, якщо його підопічні будуть демонструвати позитивну динаміку.

Нагадаємо, Флік був помічником Ніко Ковача, і очолив команду після звільнення хорватського фахівця. Після 17-ти турів Бундесліги Баварія перебуває на третій сходинці, відстаючи від лідера (РБ Лейпциг) на 4 очки.

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