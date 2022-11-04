Програму туру в Німеччині відкривав поєдинок у Менхенґладбаху, де місцева Борусія приймала Штутгарт. Господарі підходили до зустрічі з двома поразками поспіль за плечима, однак у гостей ситуація була ще гіршою – вони тримались всього у двох очках від зони вильоту. Нічия за таких умов нікого не влаштовувала.

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Матч виявився дуже рівним. "Жеребці" пробили по воротах 13 разів, шваби – 14. В обох колективів було по дві явних гольових нагоди. За ударами з меж штрафного суперники теж йшли нога в ногу. Втім, Борусія М свої шанси реалізувала, забивши три голи (двічі – ще до 25-ї хвилини), в той час, як гостей вистачило лише на один м'яч.

Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Дані Фарке з рахунком 3:1. "Жеребці" не тільки перервали безвиграшну серію, а й наблизились до зони ЛЧ на відстань трьох очок.

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