Півзахисник Баварії Тьягу Алькантара поки не знає, де продовжить кар'єру.

Баварія вже змирилась з відходом Тьягу Алькантари і очікує на запит від Манчестер Юнайтед, повідомляє UtdReport.

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У таборі мюнхенців також знають про інтерес до іспанця з боку Ліверпуля, але мерсисайдці розпочнуть роботу над підписанням Тьягу, лише після продажу Джорджініо Вейналдума. За інформацією ЗМІ, нідерландцем цікавиться Барселона.

Чинний чемпіон Німеччини розраховує отримати за свою зірку близько 30 млн євро.

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