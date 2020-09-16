Полузащитник Баварии Тьягу Алькантара пока не знает, где продолжит карьеру.

Бавария уже смирилась с уходом Тьягу Алькантары и ожидает запрос от Манчестер Юнайтед, сообщает UtdReport.

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В лагере мюнхенцев также знают об интересе к испанцу со стороны Ливерпуля, но мерсисайдцы начнут работу над подписанием Тьягу, только после продажи Вейналдума. По информации СМИ, нидерландцем интересуется Барселона.

Действующий чемпион Германии рассчитывает получить за свою звезду около 30 млн евро.

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