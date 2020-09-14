"Це складна ситуація. Нещодавно ми узгодили новий чотирирічний контракт. Через кілька днів він сказав, що йому потрібен новий виклик, що абсолютно нормально.

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На мій погляд, очевидно, що у нього є угода з Ліверпулем або Манчестер Юнайтед. Або з обома. Тепер обидва клуби блефують, жоден з них не зв'язувався з Баварією офіційно. З моєї точки зору, в цьому немає сенсу. Вони намагаються нас шантажувати, чекаючи до останнього тижня, коли зроблять найдешевшу пропозицію.

В такому випадку Баварія повинна вирішити: нехай все так і продовжується, або ж вони скажуть гравцеві, що він повинен залишитися. Це будуть пекельні три тижні до 5 жовтня, допоки не закриється трансферне вікно", – сказав Улі Хьонесс у коментарі Sport1.

Нагадаємо, навколо відходу Тьягу Алькантари з Баварії зараз є дуже багато чуток, а найімовірнішими претендентами на гравця називають МЮ та Ліверпуль.

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