Баварія має труднощі з підписанням нового контракту з Гнабрі, тому готує потенційні варіанти на заміну. Мюнхенський клуб зацікавився Крістофером Нкунку, інформує Bild.

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Переговори ще не стартували. Потенційний трансфер ускладнює персона агента Нкунку – Піні Захаві має погані стосунки з Баварією. Окрім цього, РБ Лейпциг вимагатиме від Мюнхена ціну, більшу за ринкову. Причина в тому, що тільки минулого літа Баварія "обікрала" саксонський клуб, викупивши Нагельсманна та Упамекано.

Нкунку розкрився в РБ Лейпциг ще під керівництвом Нагельсманна, але в поточній кампанії демонструє фантастичний рівень. У француза вже 26 голів у 39 матчах сезону. І це при тому, що "бики" провалили осінь.