Бавария испытывает трудности с подписанием нового контракта с Гнабри, поэтому готовит потенциальные варианты на замену. Мюнхенский клуб заинтересовался Кристофером Нкунку, информирует Bild.

Бавария торгует звездочку Аякса и готова расчистить для него место в составе

Переговоры еще не стартовали. Потенциальный трансфер усложняет персона агента Нкунку – Пини Захави имеет плохие отношения с Баварией. Кроме этого, РБ Лейпциг потребует от Мюнхена цену больше рыночной. Причина в том, что только прошлым летом Бавария "обворовала" саксонский клуб, выкупив Нагельсманна и Упамекано.

Нкунку раскрылся в РБ Лейпциг еще под руководством Нагельсманна, но в текущей кампании демонстрирует фантастический уровень. У француза уже 26 голов в 39 матчах сезона. И это при том, что "быки" провалили осень.