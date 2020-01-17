Баварія хоче повернути Перішіча Інтеру

Схоже, хорватський хавбек Іван Перішіч ненадовго затримається в Бундеслізі.

Баварія не має наміру активовувати опцію викупу Івана Перішіча, повідомляє Bild.

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Мюнхенці влітку домовились з Інтером щодо річної оренди хорвата. Найімовірніше, німецький гранд поверне фіналіста ЧС-2018 до табору "нерадзуррі" після завершення сезону. Пріоритетною трансферною ціллю Баварії залишається вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане.

В поточному сезоні Бундесліги Перішіч провів 12 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

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