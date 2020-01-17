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Бавария хочет вернуть Перишича Интеру

17 января 14:53 197 Читати українською
Бавария хочет вернуть Перишича Интеру
Иван Перишич / Фото ФК Баария

Похоже, хорватский хавбек Иван Перишич ненадолго задержится в Бундеслиге.

Бавария не намерена активировать опцию выкупа Ивана Перишича, сообщает Bild.

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Мюнхенцы летом договорились с Интером о годовой аренде хорвата. Скорее всего, немецкий гранд вернет финалиста ЧМ-2018 в лагерь "нерадзурри" после завершения сезона. Приоритетной трансферной целью Баварии остается вингер Манчестер Сити Лерой Сане.

В текущем сезоне Бундеслиги Перишич провел 12 матчей, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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