Форвард Тоттенхема та збірної Південної Кореї Сон Хин Мін може знову опинитися у чемпіонаті Німеччини.

Футболіст припинив переговори з Тоттенхемом щодо нового контракту. Клуб пропонує зарплату 200 тисяч фунтів на тиждень (близько 12 млн євро на рік), але Сон сумнівається у доцільності продовження кар'єри в Лондоні, повідомляє Football Insider.

Баварія не змагатиметься за Холанда – у Мюнхені відповіли категорично

За ситуацією уважно стежить Баварія. Мюнхенці планують вивчити ситуацію та зробити пропозицію щодо Сона, трансферна вартість якого оцінюється у понад 80 млн євро.

Зазначимо, що кореєць перебрався у Тоттенхем саме із Бундесліги, де захищав кольори Гамбурга та Байєра. Відтоді Сон Хин Мін відіграв за "шпор" 270 матчів, у яких забив 103 голи та віддав 63 результативні передачі.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський