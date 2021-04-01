Форвард Тоттенхэма и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин может снова оказаться в чемпионате Германии.

Футболист прекратил переговоры с Тоттенхэмом по новому контракту. Клуб предлагает зарплату 200 тысяч фунтов в неделю (около 12 млн евро в год), но Сон сомневается в целесообразности продолжения карьеры в Лондоне, сообщает Football Insider.

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За ситуацией внимательно следит Бавария. Мюнхенцы планируют изучить ситуацию и сделать предложение по Сону, трансферная стоимость которого оценивается в более чем 80 млн евро.

Отметим, что кореец перебрался в Тоттенхэм именно из Бундеслиги, где защищал цвета Гамбурга и Байера. С тех пор Сон Хын Мин сыграл за "шпор" 270 матчей, в которых забил 103 гола и отдал 63 результативные передачи.

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