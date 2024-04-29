Баварія отримала удар по складу в суботньому матчі з Айнтрахтом. Лаймер і де Лігт мусили рано піти з поля через травми. Тим часом Сане, Мусіала та Упамекано продовжують відновлення. І тільки Гнабрі точно готовий зіграти з Реалом після пошкодження.

"Поки що не можу точно сказати, хто зможе вийти. Попереду ще важливі тести. Думаю, що Лаймер має більше шансів, ніж де Лігт і Упамекано. Побачимо. Рішення щодо Сане та Мусіали будемо приймати в останній момент", – повідомив Тухель.

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"Нам потрібна хороша тактична підготовка та удача. Щоб пройти Реал, знадобиться все на світі. Без везіння не обійтися. Гравці мають знати план і водночас відчувати свободу. Цей півфінал я сприймаю як фінал. Я не хочу думати про матч-відповідь. Ми вийдемо і віддамо все для перемоги, а далі буде видно. Футболісти готові та впевнені в собі", – продовжив тренер.

Коли Тухеля запитали про конфлікт з Улі Хьонессом, він різко відповів: "Тема закрита. Реал Мадрид. Зараз існує тільки Реал Мадрид".

Наставник Баварії також віддав належне своїм суперникам: "Внесок Анчелотті у футбол просто грандіозний. Він легенда. І все одно залишається ввічливим і приземленим. Це неймовірно. Коли я востаннє зустрічався з Реалом, ключовим у команді був Бензема. Тепер вони змінили систему, а Беллінгем грає на всіх позиціях: 6, 8, 10. Великий гравець, який фантастично прогресує".

Баварія приймає Реал 30 квітня в першому півфіналі Ліги чемпіонів. Початок матчу о 22:00 за Києвом. На вихідних Баварія обіграла Айнтрахт, а Мадрид впорався з Сосьєдадом.