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Баварія близька до підписання молодого вінгера Лілля Пепе

20:46 14 Читать на русском
Баварія близька до підписання молодого вінгера Лілля Пепе
Ніколя Пепе / ФК Лілль

Вінгер Лілля Ніколя Пепе, швидше за все, в наступному сезоні продовжить кар'єру в Баварії.

Баварія в кроці від завершення трансферу вінгера Лілля Ніколя Пепе, повідомляє Le10Sport.

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Мюнхенці активно шукають заміну ветеранам Ар'єну Роббену та Франку Рібері, і француз є пріоритетною ціллю "Рекордмайстера". Також у гравці зацікавлені Барселона та ПСЖ.

У поточному сезоні Ліги 1 Пепе вже встигнув забити 16 голів та віддати 8 гольових передач.

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