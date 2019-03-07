Роббен не допоможе Баварії у матчі з Ліверпулем, хоча хавбек напередодні відновився від травми

Півзахисник Баварії Ар'єн Роббен відзначається неймовірними футбольними якостями, а також схильністю до травм, про що і вкотре нагадав.

"Ар'єн Роббен вчора отримав травму литкового м'яза на тренуванні, і, на жаль, вибув зі складу.

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Кінгслі Коман знаходиться на шляху до одужання. Сподіваємося, що він зіграє з Ліверпулем", – цитує головного тренера мюнхенців Ніко Ковача офіційний твіттер клубу.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль – Баварія завершився внічию 0:0. Ар'єн теж його пропустив через пошкодження, від якого відновився кілька днів тому.

В поточному сезоні Бундесліги Роббен провів всього 9 матчів, в яких відзначився 3-ма голами.

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