УЄФА призначив суддівську бригаду, яка працюватиме на битві за Суперкубок УЄФА між Баварією та Севільєю.

Головним арбітром зустрічі стане 41-річний англієць Ентоні Тейлор, інформує офіційний сайт УЄФА. Помічники на лініях – Гарі Бесвік та Адам Нанн. За VAR відповідатиме Стюарт Атвелл.

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Тейлор судив 9 матчів у минулому розіграші єврокубків, жодного разу не перетинався з Баварією чи Севільєю. Англієць отримав категорію ФІФА у 2013 році, однак судити фінальні матчі на міжнародній арені йому ще не доводилося.

Нагадаємо, Суперкубок УЄФА між Баварією та Севільєю відбудеться 24 вересня на Пушкаш-Арені в Будапешті.

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