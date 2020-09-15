УЕФА назначил судейскую бригаду, которая будет работать на битве за Суперкубок УЕФА между Баварией и Севильей.

Главным арбитром встречи станет 41-летний англичанин Энтони Тейлор, информирует официальный сайт УЕФА. Помощники на линиях – Гарри Бесвик и Адам Нанн. За VAR будет отвечать Стюарт Атвелл.

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Тейлор судил 9 матчей в прошлом розыгрыше еврокубков, ни разу не пересекался с Баварией или Севильей. Англичанин получил категорию ФИФА в 2013 году, однако судить финальные матчи на международной арене ему еще не приходилось.

Напомним, Суперкубок УЕФА между Баварией и Севильей состоится 24 сентября на Пушкаш Арене в Будапеште.

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