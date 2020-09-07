Динамо – АЗ: УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч Ліги чемпіонів
Після завершення перерви на матчі збірних, УЄФА повернувся до клубних справ.
Стартовий поєдинок Динамо у новому сезоні Ліги чемпіонів обслуговуватиме ізраїльська бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Головним рефері матчу буде Орель Грінфельд, його помічниками стануть Рой Хассан та Ідан Яркон. Роль четвертого судді виконуватиме Гал Лейбовіц. Грінфельд вже обслуговував два єврокубкові матчі за участі українських команд у сезоні 2016/17 (Ворскла – Локомотива, 2:3, Манчестер Юнайтед – Зоря, 1:0).
Нагадаємо, вже 15 вересня Динамо прийматиме нідерландський АЗ в рамках 3 кваліфікаційного раунду ЛЧ. Початок матчу о 20:00.
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