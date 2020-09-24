Як правило, матчі за Суперкубок УЄФА відкривають європейський сезон, але внаслідок всім відомих подій поєдинок перенесли на кінець вересня, коли чемпіонати вже стартували. Цього разу матч проведуть у мальовничому Будапешті на Пушкаш Арені, та ще й з вболівальниками – в продаж випустили 20 тисяч квитків, третина з яких зарезервована за фанатами з Німеччини та Іспанії. Втім, навряд чи вони приїдуть у великій кількості, адже пандемія коронавірусу починає відчутно заходити на друге-третє коло у всіх країнах – зокрема, і в Угорщині, де закривають кордони. Тут і до чергового тотального локдауну недалеко, але поки що футбол перемагає.

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Баварія підходить до поєдинку в статусі лому, проти якого немає прийому. Важко зрозуміти, як грати проти такого монстра, адже мюнхенці трощать суперників, немов танк. Нещасний Шальке у дербі проти Баварії отримав 0:8 на Альянц Арені, пропустивши перший гол вже на 4-й хвилині, а в другому таймі гол прилетів вже через 70 секунд після поновлення гри – і це вже без Тьяго Алькантари! Таким чином, "рекордмайстер" поставив "кнаппен" в один ряд з Барселоною, у ворота якої в липні також прилетіло вісім голів. Втім, один прийом проти Баварії існує, але його потрібно виконувати на топ-рівні – і все одно "червоні", з великою вірогідністю, розгромлять суперника.

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У Баварії фулбеки грають максимально високо, а центр оборони – повільний і ненадійний. Ліон та ПСЖ в Лізі чемпіонів дали важкий бій мюнхенцям, використовуючи цю слабкість – на фланги ставили максимально швидких і технічних футболістів, які тікали за спини Девісу / Кімміху та створювали топ-моменти. Втім, щоб реалізувати цю перевагу, необхідно витримати найбільш інтенсивний пресинг у Європі – "рекордмайстери" після втрати м'яча на чужій половині поля не дозволяють супернику провести більше п'яти-шести передач. Структура цього тиску складна, ним важко маніпулювати, а при власному пресингу достатньо всього одного футболіста, який недопрацьовує або не встигає – і все, Баварія в атаці.

Що може протиставити Севілья? Перш за все, фантастичний скіл перестрілок в матчах за євротрофеї: у фіналі ЛЄ-2020 було 3:2 проти Інтера, в 2016-му "рохібланкос" розкатали 4:3 з Ліверпулем та 3:2 проти Реала в Суперкубку, а у 2015 році після варшавських 3:2 з Дніпром були 5:4 в Суперкубку проти Барселони – з шикарним голом Коноплянки. Якщо ж говорити конкретно про нинішню команду, то слід відзначити вміння робити результат з нічого – проти того ж Інтера та МЮ нервіонці забили більше, ніж створили, а купу моментів біля власних воріт загасили Буну та захисники. До речі, на лідера оборони Севільї – Жуля Кунде – не може знайти грошей навіть Манчестер Сіті.

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Втім, для перемоги над Баварією цього замало. У попередньому сезоні андалусійці брали не стільки якістю, скільки високою активністю в центрі поля – його випалював Банега, не забуваючи асистувати та забивати важливі голи, але тепер він поїхав на заробітки. Замість аргентинця приїхав Ракітіч, однак він не про функції Евера. В атаці у Севільї явно залітало більше, ніж повинно було, а в обороні навіть з Кунде вистачало проблем – той же МЮ тричі за шість хвилин виходив віч-на-віч з Буну, та і Лукаку в персональних єдиноборствах знищував нервіонців. Старт нового сезону також не вразив – у двох товариських зустрічах Севілья зі скрипом переграла Леванте (3:2) та Атлетік (2:1). Словом, проблем у Хулена Лопетегі перед поєдинком за Суперкубок достатньо.

Кадрова ситуація

У Баварії жодних втрат немає. У поєдинку проти Шальке невеличке пошкодження отримав Горетцка, але на тижні він тренувався у загальній групі. Севільї ж через травму не допоможе вінгер Перес, але він все одно ще далекий від основної обойми гравців. Інших проблем у складі андалусійців немає. Всі готові до бою.

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Орієнтовні склади на матч Баварія – Севілья

Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Зюле, Девіс – Кімміх, Горетцка – Гнабрі, Мюллер, Сане – Лєвандовскі

Севілья: Буну – Навас, Кунде, Дієго Карлос, Ескудеро – Ракітіч, Гудель, Фернандо – Сусо, де Йонг, Окампос

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Севілья, звісно ж, дасть бій, але дієвих механізмів протидії Баварії в її арсеналі немає. У жодної з команд Європи його поки немає, але навіть варіанти, запропоновані французькими грандами в ЛЧ, андалусійцям буде важко реалізувати – вони не можуть так же інтенсивно пресингувати і в них немає настільки ж працездатних центрхавів, як Маркіньйос. Крім того, витримати шалений темп "рекордмайстера" нервіонцям не до снаги, адже навіть ПСЖ сів у глуху оборону після 30 хвилин якісної гри.

Навряд чи ми побачимо розгром а-ля Шальке чи Барса. Цілком реально, що Севілья на своєму знаменитому куражі навіть відкриє або зрівняє рахунок, але шансів на перемогу у "рохібланкос" не помітно. Звісно, завжди залишається надія на те, що фаворит не налаштується, але з такою тезою можна і перемогу Інгульця на Альянц Арені прогнозувати. Факти ж говорять про високу вірогідність чергового тріумфу Баварії.

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