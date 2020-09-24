Баварія – Севілья: анонс матчу за Суперкубок УЄФА
Баварія зустрінеться з Севільєю в битві за Суперкубок УЄФА. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Як правило, матчі за Суперкубок УЄФА відкривають європейський сезон, але внаслідок всім відомих подій поєдинок перенесли на кінець вересня, коли чемпіонати вже стартували. Цього разу матч проведуть у мальовничому Будапешті на Пушкаш Арені, та ще й з вболівальниками – в продаж випустили 20 тисяч квитків, третина з яких зарезервована за фанатами з Німеччини та Іспанії. Втім, навряд чи вони приїдуть у великій кількості, адже пандемія коронавірусу починає відчутно заходити на друге-третє коло у всіх країнах – зокрема, і в Угорщині, де закривають кордони. Тут і до чергового тотального локдауну недалеко, але поки що футбол перемагає.
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Баварія підходить до поєдинку в статусі лому, проти якого немає прийому. Важко зрозуміти, як грати проти такого монстра, адже мюнхенці трощать суперників, немов танк. Нещасний Шальке у дербі проти Баварії отримав 0:8 на Альянц Арені, пропустивши перший гол вже на 4-й хвилині, а в другому таймі гол прилетів вже через 70 секунд після поновлення гри – і це вже без Тьяго Алькантари! Таким чином, "рекордмайстер" поставив "кнаппен" в один ряд з Барселоною, у ворота якої в липні також прилетіло вісім голів. Втім, один прийом проти Баварії існує, але його потрібно виконувати на топ-рівні – і все одно "червоні", з великою вірогідністю, розгромлять суперника.
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У Баварії фулбеки грають максимально високо, а центр оборони – повільний і ненадійний. Ліон та ПСЖ в Лізі чемпіонів дали важкий бій мюнхенцям, використовуючи цю слабкість – на фланги ставили максимально швидких і технічних футболістів, які тікали за спини Девісу / Кімміху та створювали топ-моменти. Втім, щоб реалізувати цю перевагу, необхідно витримати найбільш інтенсивний пресинг у Європі – "рекордмайстери" після втрати м'яча на чужій половині поля не дозволяють супернику провести більше п'яти-шести передач. Структура цього тиску складна, ним важко маніпулювати, а при власному пресингу достатньо всього одного футболіста, який недопрацьовує або не встигає – і все, Баварія в атаці.
Що може протиставити Севілья? Перш за все, фантастичний скіл перестрілок в матчах за євротрофеї: у фіналі ЛЄ-2020 було 3:2 проти Інтера, в 2016-му "рохібланкос" розкатали 4:3 з Ліверпулем та 3:2 проти Реала в Суперкубку, а у 2015 році після варшавських 3:2 з Дніпром були 5:4 в Суперкубку проти Барселони – з шикарним голом Коноплянки. Якщо ж говорити конкретно про нинішню команду, то слід відзначити вміння робити результат з нічого – проти того ж Інтера та МЮ нервіонці забили більше, ніж створили, а купу моментів біля власних воріт загасили Буну та захисники. До речі, на лідера оборони Севільї – Жуля Кунде – не може знайти грошей навіть Манчестер Сіті.
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Втім, для перемоги над Баварією цього замало. У попередньому сезоні андалусійці брали не стільки якістю, скільки високою активністю в центрі поля – його випалював Банега, не забуваючи асистувати та забивати важливі голи, але тепер він поїхав на заробітки. Замість аргентинця приїхав Ракітіч, однак він не про функції Евера. В атаці у Севільї явно залітало більше, ніж повинно було, а в обороні навіть з Кунде вистачало проблем – той же МЮ тричі за шість хвилин виходив віч-на-віч з Буну, та і Лукаку в персональних єдиноборствах знищував нервіонців. Старт нового сезону також не вразив – у двох товариських зустрічах Севілья зі скрипом переграла Леванте (3:2) та Атлетік (2:1). Словом, проблем у Хулена Лопетегі перед поєдинком за Суперкубок достатньо.
Кадрова ситуація
У Баварії жодних втрат немає. У поєдинку проти Шальке невеличке пошкодження отримав Горетцка, але на тижні він тренувався у загальній групі. Севільї ж через травму не допоможе вінгер Перес, але він все одно ще далекий від основної обойми гравців. Інших проблем у складі андалусійців немає. Всі готові до бою.
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Орієнтовні склади на матч Баварія – Севілья
Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Зюле, Девіс – Кімміх, Горетцка – Гнабрі, Мюллер, Сане – Лєвандовскі
Севілья: Буну – Навас, Кунде, Дієго Карлос, Ескудеро – Ракітіч, Гудель, Фернандо – Сусо, де Йонг, Окампос
Прогноз "Футбол 24" – 3:1
Севілья, звісно ж, дасть бій, але дієвих механізмів протидії Баварії в її арсеналі немає. У жодної з команд Європи його поки немає, але навіть варіанти, запропоновані французькими грандами в ЛЧ, андалусійцям буде важко реалізувати – вони не можуть так же інтенсивно пресингувати і в них немає настільки ж працездатних центрхавів, як Маркіньйос. Крім того, витримати шалений темп "рекордмайстера" нервіонцям не до снаги, адже навіть ПСЖ сів у глуху оборону після 30 хвилин якісної гри.
Навряд чи ми побачимо розгром а-ля Шальке чи Барса. Цілком реально, що Севілья на своєму знаменитому куражі навіть відкриє або зрівняє рахунок, але шансів на перемогу у "рохібланкос" не помітно. Звісно, завжди залишається надія на те, що фаворит не налаштується, але з такою тезою можна і перемогу Інгульця на Альянц Арені прогнозувати. Факти ж говорять про високу вірогідність чергового тріумфу Баварії.
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