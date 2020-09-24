Головний тренер іспанської Севільї Хулен Лопетегі поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок УЄФА проти мюнхенської Баварії.

"Я зосереджений на футболістах своєї команди. Я не порівнюю їх із іншими. Я дуже задоволений своїми воротарями, і ми в них віримо.

Баварія – Севілья: анонс матчу за Суперкубок УЄФА

Ми готуємося до матчу з великою надією. Команду переповнює бажання. Щасливі повернутися до офіційних матчів. Гра проти такої Баварії повинна нас мотивувати та підштовхнути до зростання", – цитує фахівця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що двобій за Суперкубок Європи відбудеться у четвер, 24 вересня. Початок поєдинку о 22:00.

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