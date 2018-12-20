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Баварія – РБ Лейпциг – 1:0 – відео гола та огляд матчу

09:52 60 Читать на русском
Баварія – РБ Лейпциг – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Баварія – РБ Лейпциг – 1:0 / ФК Баварія

У матчі 16 туру Бундесліги Баварія вдома мінімально перемогла РБ Лейпциг. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Німеччина. Бундесліга, 16 тур

Баварія – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Рібері, 83

Вилучення: Санчеш, 90+2 – Ільзанкер, 90+1

Баварія вирвала перемогу в РБ Лейпциг, Шальке з Коноплянкою поступився Байєру

Баварія в рамках 16 туру Бундесліги вдома приймала РБ Лейпциг. До 83-ї хвилини рахунок тримався нічийним, поки Франк Рібері не забив переможний гол і не приніс перемогу "червоним". Наприкінці матчу у складі обох команд були вилучені Штефан Ільзанкер та Ренату Санчеш.

Баварія після 16 турів має 33 очки і перебуває на 3 сходинці в турнірній таблиці Бундесліги. РБ Лейциг на 4 позиції з 28 пунктами.

Німеччина16 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - РБ Лейпциг: Середа 19 грудня 2018

Баварія
Матч завершено
1 : 0
РБ Лейпциг
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Баварія Баварія Німеччина Відеоновини РБ Лейпциг РБ Лейпциг Баварія - РБ Лейпциг
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