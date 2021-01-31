Баварія розбила Хоффенхайм у матчі 19-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Хоффенхайм.

Баварія прогнозовано захопила ініціативу та створила цілу низку нагод перед першим взяттям воріт. Рахунок відкрив Боатенг, який замкнув подачу Кімміха з кутового. До перерви мюнхенці забили ще раз – Лєвандовскі на дриблінгу притримав м'яч та викотив Мюллєру під удар, а Томас поцілив точно в кут воріт. Крамаріч скоротив відставання до перерви.

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У другій половині Лєвандовскі збільшив відрив від Хоффенхайма, заштовхавши м'яч у ворота. А крапку в матчі поставив Гнабрі, якому асистував Коман.

Таким чином, Баварія набрала 45 очок та відірвалась від переслідувачів, Хоффенхайм з 22 пунктами залишився дванадцятим.