Бавария – Хоффенхайм – 4:1 – видео голов и обзор матча
Бавария разбила Хоффенхайм в матче 19-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Хоффенхайм.
Бавария прогнозируемо захватила инициативу и создала целый ряд возможностей перед первым взятием ворот. Счет открыл Боатенг, который замкнул подачу Киммиха с углового. До перерыва мюнхенцы забили еще раз – Левандовски на дриблинге придержал мяч и выкатил Мюллеру под удар, а Томас попал точно в угол ворот. Крамарич сократил отставание до перерыва.
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Во второй половине Левандовски увеличил отрыв от Хоффенхайма, затолкав мяч в ворота. А точку в матче поставил Гнабри, которому ассистировал Коман.
Таким образом, Бавария набрала 45 очков и оторвалась от преследователей, Хоффенхайм с 22 пунктами остался двенадцатым.