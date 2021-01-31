Бавария прогнозируемо захватила инициативу и создала целый ряд возможностей перед первым взятием ворот. Счет открыл Боатенг, который замкнул подачу Киммиха с углового. До перерыва мюнхенцы забили еще раз – Левандовски на дриблинге придержал мяч и выкатил Мюллеру под удар, а Томас попал точно в угол ворот. Крамарич сократил отставание до перерыва.

РБ Лейпциг одолел Байер и продолжил гонку за лидером, Бавария разгромила Хоффенхайм, Боруссия Д победила Аугсбург

Во второй половине Левандовски увеличил отрыв от Хоффенхайма, затолкав мяч в ворота. А точку в матче поставил Гнабри, которому ассистировал Коман.

Таким образом, Бавария набрала 45 очков и оторвалась от преследователей, Хоффенхайм с 22 пунктами остался двенадцатым.