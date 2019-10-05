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Баварія – Хоффенхайм – 1:2 – відео голів та огляд матчу

5 жовтня 23:58 123 Читать на русском
Баварія – Хоффенхайм – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Баварія – Хоффенхайм / ФК Баварія

У матчі 7 туру Бундесліги Баварія вдома сенсаційно поступилась Хоффенхайму. Дивіться відео голів та огляд матчу.

73’ Роберт Лєвандовскі
 
Саркіс Адамян 54’
Саркіс Адамян 79’
54’ Саркіс Адамян
73’ Роберт Лєвандовскі
79’ Саркіс Адамян

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 7-й тур

Баварія – Хоффенхайм – 1:2

Голи: Лєвандовскі, 73 – Адамян, 54, 79

Баварія поступилася Хоффенхайму, Шальке та Борусія Д втратили перемоги на останніх секундах

Баварія в рамках 7 туру Бундесліги вдома приймала Хоффенхайм. У першому таймі команди не відзначались голами, натомість по перерві сільська команда вийшла уперед зусиллями Саркіса Адамяна. На 73-й хвилині Роберт Лєвандовскі забив у 10 матчі поспіль, але невдовзі Адамян оформив дубль і приніс перемогу Хоффенхайму.

Баварія після 7 турів набрала 14 очок і лідирує в турнірній таблиці, але стільки ж очок мають Фрайбург, РБ Лейпциг, Шальке та Байєр. Хоффенхайм набрав 8 пунктів і перебуває на 11 позиції.

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Відеоновини Хоффенхайм Хоффенхайм Німеччина Баварія - Хоффенхайм Баварія Баварія
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