Баварія – Хоффенхайм – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У матчі 7 туру Бундесліги Баварія вдома сенсаційно поступилась Хоффенхайму. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 7-й тур

Баварія – Хоффенхайм – 1:2

Голи: Лєвандовскі, 73 – Адамян, 54, 79

Баварія поступилася Хоффенхайму, Шальке та Борусія Д втратили перемоги на останніх секундах

Баварія в рамках 7 туру Бундесліги вдома приймала Хоффенхайм. У першому таймі команди не відзначались голами, натомість по перерві сільська команда вийшла уперед зусиллями Саркіса Адамяна. На 73-й хвилині Роберт Лєвандовскі забив у 10 матчі поспіль, але невдовзі Адамян оформив дубль і приніс перемогу Хоффенхайму.

Баварія після 7 турів набрала 14 очок і лідирує в турнірній таблиці, але стільки ж очок мають Фрайбург, РБ Лейпциг, Шальке та Байєр. Хоффенхайм набрав 8 пунктів і перебуває на 11 позиції.